Pro Pal, 5 arresti per lo scempio di Milano. Toh, chi c'è tra i fermati

A Milano, dopo i violenti scontri avvenuti lunedì 22 settembre 2025 nella zona della Stazione Centrale, al termine di un corteo pro Gaza, sono stati arrestati tre maggiorenni: due ragazze e un ragazzo di circa 20 anni, oltre a due minorenni, la cui posizione è gestita dalla Procura per i minori. Le due giovani, legate all’area dei centri sociali, sono accusate di resistenza aggravata e saranno processate per direttissima il 23 settembre al Tribunale di Milano. Il ragazzo, invece, è accusato di resistenza aggravata e lesioni, con l’aggravante del “decreto sicurezza” per atti contro le forze dell’ordine.

Per lui, il pm Elio Ramondini ha richiesto la convalida dell’arresto e una misura cautelare, con un’udienza prevista davanti al gip. Attualmente, il giovane resta in carcere.Gli scontri, caratterizzati da scene di guerriglia urbana, hanno coinvolto centinaia di manifestanti e causato il ferimento di 60 agenti, di cui 23 ricoverati.