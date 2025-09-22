Milano messa a ferro e fuoco? Il delirio firmato Bonelli-Fratoianni

Non sono bastati 60 agenti feriti a Milano, non sono bastate le immagini della stazione centrale devastata, nemmeno le immagini degli incappucciati che sfondano a sassate le vetrate. Da Bonelli e Fratoianni nemmeno una parola di condanna, anzi, rilanciano: "Oggi una grande mobilitazione ha attraversato l'Italia: contro il genocidio del popolo palestinese, contro la deportazione, la pulizia etnica e i crimini di guerra e contro l'umanità del Governo Nethanyau. Piazze enormi per ricordare al nostro Governo che l'inazione e l'ipocrisia equivalgono a complicità di fronte al buco nero dell'umanità di Gaza. Noi stiamo con chi oggi ha scioperato per ricordare che siamo umani e che vogliamo giustizia contro chi uccide donne, bambini e civili inermi", affermano.