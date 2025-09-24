Cani grandi in aereo: per noi padroni una svolta, i contrari si ricrederanno

Da oggi anche i cani di grossa taglia potranno volare in cabina al fianco dei padroni e sì, siamo sicuri che con i fisiologici tempi questa rivoluzione (più affettiva che infrastrutturale) sarà un successo. La riprova empirica ce la dà la barricata subito alzata dal Codacons contro la novità battezzata ieri sui cieli italiani dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini: «L’ingresso dei cani di grande taglia in cabina è una misura che non convince e che presenta numerose problematiche», afferma l’organismo che raccoglie le associazioni dei consumatori, «l’animale potrebbe ad esempio iniziare a guaire o abbaiare in modo molesto, arrecando disturbo agli altri passeggeri e compromettendo il comfort in volo. I tappetini assorbenti da posizionare sul sedile, poi, non eliminano il problema degli odori in cabina nel caso in cui l’animale dovesse espletare i propri bisogni fisici durante il volo». Insomma, se il Codacons va da una parte, voi andate dall’altra e raramente vi sbaglierete.

Parola di padrone, che poi è sempre lui il vero problema, non l’animale. La pensano così anche Honey e Moka, un meticcio e un labrador che iediamo dall’altra parte dell’aereo. Fanno bene ad esultare la presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, Michela Brambilla (ieri sul volo assieme a Salvini e ai due cani), e la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie: se formalmente rappresentano l’avanguardia parlamentare di centrodestra in funzione degli animali, stavolta raccoglieranno inevitabili consensi bipartisan.

Qui si va oltre la politica. Parafrasando Virginia Woolf, che al cocker di nome Flush ha dedicato un romanzo, durante il viaggio mentre osservi in silenzio il tuo cane (o il tuo gatto) ti ricordi che esistono ancora l’amore incondizionato e la gioia più semplice. Tuttavia, oltre alla poesia i proprietari non dimenticano mai che c’è anche un lato pratico quotidiano, maggiormente quando ci si sposta con il proprio animale per lavoro, vacanze o altro. Almeno, se prima era necessario organizzarsi con un vicino capace e ben disposto, pagare profumatamente una pensione, affrontare ore e ore di viaggio alla Fantozzi con la macchina stracarica, oppure addirittura rinunciare al viaggio, adesso si può partire tutti insieme.