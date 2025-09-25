Padova, troupe di Porta a Porta aggredita dai maranza: inviata presa a sassate

Attimi di paura a Padova. Una troupe di Porta a Porta è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio sulle baby gang locali. Secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzi hanno lanciato una pietra che ha colpito la giornalista, insieme a bottiglie dirette verso la troupe.

Il servizio completo questa sera su @RaiUno a #PortaAPorta #25settembre pic.twitter.com/mFhtsxU8JE — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) September 25, 2025

"Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla giornalista Chiara Giannini e alla troupe di Porta a Porta oggetto di una vile aggressione a Padova nel corso di un reportage sulle baby gang. Questo è l'ennesimo episodio di violenza che vede coinvolto il mondo dell'informazione e in particolare del servizio pubblico. Per questa ragione auspichiamo che la condanna e la censura per tale gesto sia unanime e severa. Siamo convinti che, come accaduto in passato, questi eventi non mineranno l'impegno e la determinazione della Rai nel garantire il diritto di informazione e quello di cronaca". Così in una nota i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Vigilanza Rai.