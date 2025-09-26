Libero logo
Bolzano choc: botte, calci e insulti, chi è la belva

di Ignazio Stagnovenerdì 26 settembre 2025
Bolzano choc: botte, calci e insulti, chi è la belva

Orrore e paura a Bolzano. Mercoledì il centro è stato teatro di una violenta rissa scoppiata in pieno giorno tra un gruppo di quattro giovani e un venditore ambulante. L’episodio, avvenuto tra via Leonardo da Vinci e via Goethe, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno ripreso la scena con i loro smartphone, diffondendo poi i video sui social media.

Le immagini, divenute virali, mostrano una situazione caotica e carica di tensione, avvenuta sotto una pioggia battente che ha reso l’atmosfera ancora più drammatica.I filmati si articolano in due momenti distinti. Nel primo, un uomo a torso nudo, con evidenti ferite sanguinanti sulla schiena, appare in preda alla rabbia mentre scaglia oggetti contro un gruppo di coetanei, urlando e gesticolando in modo minaccioso.

Nel secondo, la situazione degenera in una rissa vera e propria, con più persone coinvolte in un confronto fisico che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per essere sedato.Secondo le ricostruzioni iniziali delle autorità, l’aggressione sarebbe stata orchestrata da un cittadino marocchino di 29 anni, supportato da tre complici: due italiani di 36 e 33 anni e un pakistano di 32 anni. La vittima, un venditore ambulante originario del Pakistan, sarebbe stata presa di mira per motivi ancora da chiarire. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica esatta e accertare eventuali responsabilità.

