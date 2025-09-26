Bolzano choc: botte, calci e insulti, chi è la belva

Orrore e paura a Bolzano. Mercoledì il centro è stato teatro di una violenta rissa scoppiata in pieno giorno tra un gruppo di quattro giovani e un venditore ambulante. L’episodio, avvenuto tra via Leonardo da Vinci e via Goethe, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno ripreso la scena con i loro smartphone, diffondendo poi i video sui social media.

Le immagini, divenute virali, mostrano una situazione caotica e carica di tensione, avvenuta sotto una pioggia battente che ha reso l’atmosfera ancora più drammatica.I filmati si articolano in due momenti distinti. Nel primo, un uomo a torso nudo, con evidenti ferite sanguinanti sulla schiena, appare in preda alla rabbia mentre scaglia oggetti contro un gruppo di coetanei, urlando e gesticolando in modo minaccioso.