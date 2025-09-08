Milano, algerino "rapina con violenza" una 87enne in strada

Lo hanno fermato in Stazione centrale, mentre stava cercando di lasciare Milano: è finita male per un algerino di 24 anni, irregolare in Italia, protagonista lo scorso 30 agosto dello scippo ai danni di una anziana di 87 anni.

L'ultimo sabato di agosto il ragazzo, che la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo con l'accusa di rapina aggravata, poco dopo le ore 15 ha teso un vero e proprio agguato alla signora che stava camminando sul marciapiede lungo Corso Italia, a poche centinaia di metri da piazza Duomo. Giunta all'incrocio con via Crocefisso, l'anziana è stata avvicinata alle spalle dal giovane che, dopo averle poggiato la mano sulla spalla, le ha strappato con violenza le collane che indossava facendola cadere per terra, per poi darsi alla fuga a bordo di un monopattino elettrico facendo perdere le proprie tracce.