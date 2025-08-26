Bologna, maxi rissa tra africani in pieno centro: arrestato 24enne nigeriano

In pieno centro a Bologna un giovane centrafricano - un nigeriano - è stato aggredito brutalmente con un oggetto di vetro ed è rimasto ferito al collo e al volto. L'episodio si è verificato il 22 agosto intorno alle 20.15 ei soccorsi sono stati subito allertati. La vittima, circondata da alcuni connazionali accorsi in suo aiuto, perdeva molto sangue da una profonda ferita che si estendeva dall'orecchio fino alla gola e riportava una seconda lesione allo zigomo sinistro e un'escoriazione alla mano destra. Poco distante, sotto i portici, gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato numerosi cocci di vetro, probabilmente l'arma utilizzata per l'aggressione.

Nonostante le gravi condizioni, il giovane è riuscito a indicare ai poliziotti il ​​presunto aggressore che è stato rintracciato poco dopo. Si tratterebbe di un connazionale nigeriano di 24 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, con numerosi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione e reati in materia di stupefacenti. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile anche ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Tra i due cittadini nigeriani era nata una discussione degenerata rapidamente in una colluttazione. Solo l'intervento di altri stranieri presenti sotto i portici aveva temporaneamente placato gli animi. Tuttavia, pochi istanti dopo, l'aggressore era ricomparso alle spalle della vittima, colpendola violentemente al collo con un oggetto di vetro, verosimilmente una bottiglia raccolta poco prima.