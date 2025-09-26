Ragusa, "ci serve lui": 17enne sequestrato in piazza da due incappucciati

Nella serata di giovedì 25 settembre 2025, un 17enne, figlio di un noto commerciante ortofrutticolo, è stato sequestrato a Vittoria, nel Ragusano, da due individui con il volto coperto. L’episodio è avvenuto intorno alle 21:30 in una piazzetta del rione Forcone, un’area centrale del grosso centro agricolo noto per il più grande mercato ortofrutticolo del Sud Italia.

I sequestratori, giunti a bordo di una Panda nera e scortati da un' altra auto, una Panda bianca, hanno chiamato il giovane per nome, rassicurando gli altri presenti che l’obiettivo era solo lui. Parlavano in italiano con voci adulte e, prima di fuggire verso Pedalino, hanno abbandonato il cellulare della vittima sul posto, probabilmente per evitare di essere tracciati.

Le autorità hanno avviato indagini immediate, interrogando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Procura di Ragusa non ha rilasciato dichiarazioni. Il sequestro ha generato allarme nella comunità, spingendo il sindaco Francesco Aiello a convocare una giunta per richiedere un potenziamento delle forze dell’ordine. Aiello ha espresso preoccupazione, paragonando l’episodio a sequestri del passato, come quello del notaio Garrasi e del piccolo Alfredino Fuschi, sottolineando la gravità di un crimine avvenuto in pieno centro e sotto gli occhi di diversi testimoni.