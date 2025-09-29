Garlasco, colpo di scena in banca sull'ex pm: "Esito negativo degli accertamenti"

Un altro colpo di scena. La Procura di Brescia ha svolto a maggio accertamenti tecnici bancari nei confronti dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, che hanno dato "esito negativo altrimenti lo avremmo trovato valorizzato nel decreto di perquisizione". A spiegarlo all'AGI è l'avvocato Domenico Aiello in relazione al nuovo capitolo giudiziario sul delitto di Garlasco per il quale sta scontando la condanna definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima Chiara Poggi. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni a carico di nove persone nel contesto dell'inchiesta che vede indagato Venditti per corruzione in atti giudiziari per l'ipotesi che abbia intascato del denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio, poi sancita da un giudice. Gli inquirenti ritengono che tra i familiari di Sempio ci siano stati dei movimenti sospetti "anomali" che confermerebbero l'ipotesi di corruzione a carico di Venditti.

L'avvocato Domenico Aiello intanto presenterà ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro a carico dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. Il decreto ha riguardato oltre all'ex toga anche Andrea Sempio, Ivana Sempio, Patrizio Sempio, Silvia Maria Sempio, Daniela Ferrari, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. La Procura aveva 'invitato' carabinieri e finanzieri a svolgere nei loro confronti perquisizioni personali, delle loro abitazioni e perquisizioni informatiche dei loro pc, tablet, smartphone e di "ogni altro supporto di archiviazione di dati".