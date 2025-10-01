Libero logo
Garlasco, la bomba di De Rensis: "Ecco cosa uscirà in autunno"

di Andrea Carrabinomercoledì 1 ottobre 2025
A È sempre Cartabianca, il programma di rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del caso del delitto di Garlasco. Ospite della trasmissione Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi che, allo stato attuale, risulta ancora l'unico condannato per la morte di Chiara Poggi.  "Ecco il fatto che si dica ogni volta che i magistrati sono cattivi, che fanno azioni scorrette... lo sentiamo in televisione sia a Pavia che a Brescia, non corrisponde alla verità - ha spiegato il legale -. Stanno facendo un'indagine molto coraggiosa. E come dissi tempo fa, sarà un autunno molto caldo". 

"Lei si aspetta nuovi e importanti colpi di scena in tempi brevi?", gli ha domandato la conduttrice. "Io mi aspetto che le risultanze della professoressa Cattaneo, le indagini di Brescia, ci daranno probabilmente delle verità completamente diverse - la replica di De Rensi -. E stiamo vedendo in questi giorni delle evoluzioni".

Sul tema giustizia, invece, Alessandra Viero ha un'opinione molto diversa: "Diceva l'avvocato De Rensis che i magistrati non sono cattivi. Il problema che secondo me ne esce un'immagine a pezzi della giustizia. Non è più: 'è Stasi o è Sempio', ma è anche: 'di che giustizia mi posso fidare. Qui o è sbagliata la condanna contro Stasi e in carcere c'è un innocente e peggio mi sento. O è sbagliata la nuova inchiesta contro Sempio e allora stiamo mettendo alla gogna Sempio e una famiglia che non c'entra niente. Poi c'è il tema dell'ex procuratore Venditti".

