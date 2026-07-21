Garlasco, la clamorosa telefonata di mamma Sempio: "Andrea mi disse che quella mattina era al bar"

La telefonata tra Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il giornalista Alessandro De Giuseppe, realizzata il 25 agosto 2022 per il programma Le Iene, è stata successivamente trasmessa nel corso della trasmissione Zona Bianca. Nella conversazione, Ferrari ricostruisce il dialogo avuto con il figlio nei giorni successivi all'omicidio di Chiara Poggi, soffermandosi sul consiglio che gli diede e sul ritrovamento di un ticket del parcheggio.

"Ho fatto l'errore più grande della mia vita. Negli anni '86 e '87 ho lavorato per due anni come vigilatrice penitenziaria nel carcere di massima sicurezza di Voghera, quando ancora la polizia penitenziaria femminile non esisteva. Avevo a che fare con le detenute tutti i giorni, un pochino conoscevo qualcosa e ho detto a mio figlio: 'Andre, visto che hanno ucciso la sorella di un tuo amico, verranno i carabinieri a chiederti qualcosa, a interrogarti'. E lui mi disse: 'Ma no'. Gli chiesi: 'Dove sei stato? In un bar? Hai uno scontrino?'. Lui rispose: 'No'. Mio marito poi ha trovato il giorno dopo il ticket di un parcheggio e io, cretina, gli ho detto: 'Tienilo, non si sa mai'."

Nel corso della telefonata, Daniela Ferrari afferma quindi che il figlio le aveva riferito di essere stato al bar quella mattina. Le sue parole ricostruiscono il confronto avvenuto in famiglia dopo il delitto e spiegano perché suggerì di conservare il ticket del parcheggio ritrovato dal marito, ritenendo che potesse rivelarsi utile nel caso di eventuali accertamenti da parte degli investigatori.