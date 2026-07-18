Garlasco, "Ecco perché ho lasciato Sempio": le clamorose parole della ex

Sono finite al centro del dibattito le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, ascoltata a sommarie informazioni testimoniali e trasmesse ieri a Quarto Grado.La ragazza, che ha frequentato Sempio per circa tre anni, lo ha descritto come una persona normale. “Non lo sento da 3 anni, ci frequentavamo. L’ho conosciuto quando ero una ragazzina, nel 2015. Siamo stati insieme all’incirca 3 anni, ci siamo lasciati perché non voleva responsabilità, qualcosa di serio”.

Interrogata sugli aspetti della relazione, ha aggiunto: “Sì, avevamo un’ottima intesa. Non ho mai avuto paura di lui, e non saprei perché l’abbia pensato”. Ha raccontato anche dell’ultimo incontro: “L’ultima volta che ci siamo visti ha provato a baciarmi ma io ho detto no perché stavo frequentando un’altra persona. Lui ha detto che andava bene”. Nel novembre 2022 Sempio aveva scritto un messaggio su di lei: “Andai a trovare Mao, non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa”. Il racconto della giovane ha spinto il giornalista Gianluigi Nuzzi a commentare: “Com’è possibile che tu sia ossessionato dal sesso e dopo 3 anni lei ti lascia e tu rispondi “ok va bene“. Ma con la sorella del tuo amico, lei dice di no e tu fai quello scempio?”.

Nel corso della puntata è stata anche mostrata una simulazione del genetista Giorgio Portera sull’impronta 33 trovata sulla scena del crimine. L’esperimento ha dimostrato che una mano molto sudata può lasciare una traccia umida compatibile con quella trovata sul muro, fornendo un possibile elemento a sostegno della difesa di Sempio.Le dichiarazioni dell’ex fidanzata contribuiscono a tratteggiare il profilo di un giovane “qualunque”, lontano dall’immagine di un soggetto violento.