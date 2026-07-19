Garlasco, le parole del carabiniere sullo scontrino di Sempio: cambia tutto

Nella puntata del 17 luglio di Quarto Grado è stato trasmesso l’interrogatorio di uno dei carabinieri che, il 4 ottobre 2008, ascoltò Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco.Il militare, interrogato sulle presunte incongruenze dei verbali, ha ripetutamente risposto: “Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”.

In particolare, non è stato in grado di confermare né smentire se Sempio avesse mostrato lo scontrino del parcheggio a pagamento del 13 agosto 2007, elemento che lo collocherebbe lontano dalla villetta di Chiara Poggi al momento dell’omicidio.Alla domanda se Sempio fosse andato con il padre a recuperare lo scontrino su indicazione dei carabinieri, l’ex militare ha risposto seccamente: “No, non è vero. Io confermo solamente quello che c’è scritto sul verbale”.

Sono emersi anche presunti errori di trascrizione sugli orari di apertura e chiusura dei verbali del 4 ottobre 2008. I verbali di Alessandro Biasibetti, Mattia Capra, Roberto Freddi e Andrea Sempio presenterebbero sovrapposizioni temporali. Il carabiniere ha ammesso: “Sicuramente ci sarà stato un errore di trascrizione”.È intervenuto anche l’ex colonnello Gennaro Cassese, che insieme al carabiniere aveva condotto l’interrogatorio di Sempio. Cassese ha spiegato che l’automedica intervenne perché Sempio si sentì male durante l’audizione. Ha inoltre chiarito la logistica della caserma (articolata su tre piani) e ha confermato che in quella fascia oraria lui e il collega si trovavano nella parte opposta della struttura.