Flotilla, dove verranno portati Scuderi e compagni italiani

"L'operazione durerà a lungo, almeno fino a mezzanotte o l'una". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Cinque minuti su Rai 1, commenta l'abbordaggio della Marina militare israeliana alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, intercettate a poche miglia da Gaza. Su alcune navi degli attivisti pro-Pal sarebbero già scattati degli arresti. "L'operazione è cominciata un'oretta fa e molto lentamente si procederà verso Ashdod, le navi andranno a 5-6 nodi l'ora perché ci sono molte persone", ha spiegato il ministro.

Tajani ha sottolineato che "gli italiani andranno in Israele e poi saranno espulsi". "Abbiamo dato mandato alla nostra ambasciata e al nostro consolato di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashdod e poi verranno espulsi. Credo che ci sarà un volo che li riporterà in Italia". Tra loro ci sono quatto parlamentari: l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, la sua collega del Pd Annalisa Corrado, il deputato dem Arturo Scotto e il senatore del M5s Marco Croatti.

"Siccome in Israele c'è lo Yom Kippur fino a domani sera", aggiunge il capo della Farnesina, gli attivisti "saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa". Per Tajani "l'abbordaggio era previsto. Ho parlato più volte con il ministro Sa'ar affinché non ci siano azioni violente da parte delle forze armate israeliane, questo mi è stato assicurato. Anche i portavoce della Flotilla hanno garantito che non reagiranno. L'importante è che nessuno compia errori in una fase così delicata. Voglio essere ottimista".

Quello della Marina israeliana "non lo chiamerei attacco, lo chiamerei blocco. Mi auguro che tutto avvenga, come diceva Tajani poco fa, con razionalità, senza che ci sia nessun problema", ha aggiunto al Tg1 il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Tutte le barche sono circondate", ha proseguito Crosetto confermando che gli attivisti "dovrebbero essere portati al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà per far rientrare i propri connazionali. E' importante che quello che accadrà nella prossima ora avvenga senza violenza, senza che nessuno si faccia male, senza nessun rischio. Sia gli equipaggi" a bordo della Flottilla, "sia le autorità israeliane" sono preparati". "Sono giorni che stiamo seguendo la vicenda, sia come Difesa sia come Farnesina. Ora spetto, dopo le molte notti insonni, la fine di questa di questa cosa".

