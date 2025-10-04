Brescia, mangiano in 7 e non pagano: inseguimento in pieno centro

Pancia piena e fuga pronta. A Brescia, sette commensali hanno consumato un pasto in un ristorante di Via San Faustino, ma al momento di pagare il conto sono fuggiti senza saldare. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha scatenato un inseguimento per le vie del centro. Il titolare e i dipendenti, dopo che si sono accorti della fuga, hanno chiamato il 112 e uno dei clienti, un 45enne bresciano con precedenti penali, è stato immediatamente fermato.

Perquisito dagli agenti del Commissariato Carmine, non aveva denaro per pagare, ma nelle sue tasche è stato trovato un martelletto frangi vetro, sequestrato dalle autorità.Le indagini, supportate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare e fermare altri due complici. In Via Tartaglia è stato bloccato un 42enne di Montichiari, già noto alle forze dell’ordine e sotto un foglio di via obbligatorio dalla città. In Via Duca d’Aosta, invece, gli agenti hanno rintracciato una 25enne, ospite di una casa di accoglienza.