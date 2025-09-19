Pranzano e via senza pagare a tutto gas: chi sono i furbetti di Roma

A Roma, un gruppo di cinque cittadini romani, tra i 22 e i 39 anni, ha orchestrato una truffa audace in un ristorante di via dei Gracchi. Dopo aver gustato un pranzo abbondante, sono fuggiti senza saldare il conto da 200 euro. La loro evasione è stata facilitata da un'auto a noleggio, accuratamente manomessa: l'impianto elettronico e il sistema di geolocalizzazione sono stati sabotati per eludere ogni tracciamento. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno identificato i responsabili e li hanno denunciati per insolvenza fraudolenta e ricettazione, reati che prevedono conseguenze penali significative per aver ingannato il locale e abusato del veicolo.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno condotto altri controlli nella città, portando a ulteriori interventi. In un'operazione separata, è stato arrestato un uomo di 52 anni, già soggetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.