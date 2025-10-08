Blitz delle teste di cuoio: preso Vavoso

Leonardo Gesualdo, 39anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della “Società foggiana” e inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi, è stato arrestato dalle teste di cuoio all’alba di ieri in un’abitazione alla periferia di Foggia. Gesualdo era ricercato dal 2020 dopo essere stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Come si vede nel video dell’intervento dei carabinieri, il 39enne è stato sorpreso nel sonno da una velocissima irruzione dei militari del Gis, il Gruppo di intervento speciale dell’Arma specializzato in cattura dei latitanti più pericolosi.

Vavoso si trovava in un edificio della periferia di Foggia dove aveva trovato rifugio e stava dormendo. A svegliarlo sono state infatti le esplosioni per far saltare la porta e che hanno preceduto l’ingresso dei miliari, tutti in azione a volto coperto. Durante la perquisizione nel covo è stata ritrovata anche una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e sei colpi nel caricatore ma il 39enne, ancora in pigiama, si è arreso subito senza opporre alcuna resistenza ed è stato arrestato e portato via. I reparti speciali del Gis dei carabinieri sono intervenuti a colpo sicuro sapendo di trovare il latitante nascosto nell’edificio. Leonardo Gesualdo infatti era stato già individuato nelle ore precedenti a seguito di lunghe e complesse indagini svolte neimesi scorsi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia sotto il coordinamento della Direzione distrettuali antimafia di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi