Ebola, arriva la circolare del ministero: quando scatta la quarantena e cosa cambia

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci in relazione all'Ebola. L’ordinanza prevede che chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio. Le Regioni e le Province autonome provvedono a darne comunicazione alle autorità sanitarie e a darne "massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale". Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è arrivato nella città di Bunia, nell'est del Congo, epicentro dell'epidemia di Ebola dove il virus continua a diffondersi più rapidamente della risposta sanitaria, nonostante l'arrivo di nuovi aiuti. Ghebreyesus, dovrebbe visitare un centro di trattamento e incontrare le autorità locali, gli operatori sanitari e le famiglie colpite a Bunia. "Il modo migliore per affrontare questa situazione è fornire tutto il supporto necessario per combattere la malattia nel suo epicentro e continuare a offrire tutta l'assistenza possibile", ha dichiarato Tedros.