2 giugno, la fuga dei cavalli a Roma finisce in tragedia: quattro feriti e un animale abbattuto

Quattro feriti, di cui due gravi ma non in pericolo di vita, tre militari dell’Esercito e una poliziotta, è il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte nell’area di Caracalla, a Roma, dove erano in corso le prove per la parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali. Alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni si sono imbizzarriti dopo essere stati spaventati dall’esplosione di fuochi d’artificio nelle vicinanze dei recinti e dei mezzi destinati al trasporto degli animali. I feriti hanno cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi. Tra loro una soldatessa dei Lancieri di Montebello, ricoverata in ospedale con diverse fratture alle costole e un polmone perforato.

Ferita anche una agente di polizia, colpita al volto durante i momenti di caos. Al pronto soccorso sono finiti inoltre altri due soldati dell’Esercito. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i botti sarebbero partiti da una batteria pirotecnica installata lungo una strada adiacente all’area delle prove.