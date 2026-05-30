Brennero, sabotaggio alla ferrovia nel giorno della protesta: inferno al valico

Un incendio doloso nel giorno del blocco del traffico al Brennero: risultato? Caos totale e stop al traffico al Valico. La giornata della protesta ambientalista organizzata sul versante austriaco del Brennero, come detto, è stata segnata anche da un grave episodio di sabotaggio che ha colpito la linea ferroviaria Verona-Brennero. Nella notte, sono state date alle fiamme alcune centraline ferroviarie tra Peri e Dolcè, nel Veronese, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni. Trenitalia ha parlato di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all’infrastruttura". I ritardi hanno raggiunto in alcuni casi i 100 minuti. Sulla vicenda stanno indagando Digos e Polfer, mentre tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche quella riconducibile ad ambienti anarco-ecologisti.

Contemporaneamente, sul fronte stradale, è scattata la manifestazione promossa in Tirolo dal sindaco di Gries am Brenner, Karl Muehlsteiger. L'iniziativa, partita alle 10.30 e destinata a durare fino alle 20, ha comportato il blocco totale dei transiti attraverso il valico. Obiettivo della protesta, denunciare l'impatto del traffico pesante su rumore e qualità dell'aria e "mandare un messaggio a Bruxelles e al governo federale di Vienna".

I primi disagi si erano però manifestati già nelle ore precedenti, quando molti automobilisti e autotrasportatori avevano cercato di anticipare il passaggio per evitare le limitazioni. Sul lato austriaco si erano così formate code fino a 14 chilometri.

Nonostante le richieste avanzate nei giorni scorsi dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini al collega austriaco Peter Hanke, le autorità di Vienna non sono intervenute per impedire la manifestazione. Il via libera è arrivato anche dal tribunale amministrativo regionale di Innsbruck, che ha ritenuto prevalente il diritto a manifestare.

Durissima la reazione del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: "ll Brennero non è solo un passo, ma il cuore del corridoio alpino europeo: bloccarlo significa creare gravi disagi per imprese e automobilisti, sia in autostrada sia sulle strade provinciali. Pur garantendo il diritto a manifestare ed esprimere la propria opinione, le modalità di questa protesta sono inaccettabili". Fugatti ha inoltre assicurato che il Trentino ha predisposto tutte le misure necessarie per limitare le conseguenze sul territorio.

Da parte sua, Autostrada del Brennero ha rassicurato sulla gestione della situazione, sottolineando che "sull’autostrada del Brennero la situazione è assolutamente sotto controllo, il traffico risulta contenuto, sia verso nord che verso sud".

Al centro della contestazione resta il numero crescente di mezzi pesanti che attraversano il valico. Secondo gli organizzatori, il volume di traffico è ormai "insostenibile". Nel 2024 sono stati registrati circa 14,4 milioni di passaggi complessivi, di cui 2,4 milioni effettuati da camion. Una questione che si intreccia con le regole europee sulla libera circolazione delle merci e con i precedenti interventi della Corte di giustizia Ue, che nel 2023 aveva sospeso una limitazione imposta dall'Austria ai mezzi pesanti.