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Paula Andrea Bran Yépez scomparsa 14 anni fa, indagato l'ex frate: l'ombra del caso-Ragusa

sabato 30 maggio 2026
Paula Andrea Bran Yépez scomparsa 14 anni fa, indagato l'ex frate: l'ombra del caso-Ragusa

1' di lettura

Riaperto il caso della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, avvenuta nel novembre 2012 a Farneta. La donna, ai tempi 34enne, era sparita nel nulla lasciando la sua abitazione e senza portare con sé il cellulare. La nuova indagine è stata avviata dal pubblico ministero Enrico Corucci della Procura di Lucca a seguito di un esposto dettagliato presentato da un abitante della zona. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura lucchese e hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex marito della donna, un 55enne colombiano, ex monaco certosino, che aveva lasciato la vita religiosa per stare con lei e che oggi lavora ancora in un ambito legato alla Certosa di Farneta.

Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'uomo, già ascoltato in passato come persona informata sui fatti, ha sempre sostenuto la tesi dell'allontanamento volontario della moglie, che avrebbe deciso di lasciare l'Italia per rientrare nel Paese d'origine. Versione che, secondo i familiari della donna, non corrisponderebbe alla realtà.

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L'archiviazione però era arrivata a causa dell'assenza di elementi concreti. Il giallo di Farneta fa tornare alla memoria la scomparsa di Roberta Ragusa, l’imprenditrice svanita nel nulla, sempre in Toscana (in provincia di Pisa), e nello stesso periodo. Anche il suo corpo, così come quello di Paula, non è mai stato trovato. Per l'omicidio di Roberta il marito, Antonio Logli, sta scontando in carcere una condanna definitiva per omicidio e distruzione di cadavere.

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