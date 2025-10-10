Garlasco, Massimo Lovati sconcerta l'Italia: "Dovevo fare Jerry La Rana"

C'è stato un faccia a faccia oggi, venerdì 10 ottobre, tra Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta pavese sull'omicidio di Garlasco, e l'avvocato Massimo Lovati, dopo la tempesta degli ultimi giorni che ha travolto il legale per le sue dichiarazioni in un programma di Fabrizio Corona. Frasi su cui sono in corso anche accertamenti per profili disciplinari. Da quanto si è saputo, Sempio ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di tempo prima di decidere se revocare il mandato al difensore. Il 37enne, che è difeso anche dalla legale Angela Taccia, sua storica amica, è comunque molto dispiaciuto in generale e ha scelto di riflettere ancora prima di decidere di affidarsi a un altro avvocato, che entrerebbe nel collegio difensivo assieme a Taccia.
Da quanto si è appreso, Sempio prenderà una decisione definitiva nei primi giorni della prossima settimana. “Se mi revoca non posso farci niente, ma io non me ne vado - ha detto Lovati -. Io voglio rimanere e portare a termine questa vicenda processuale che ho sposato dal 2017".
Ma che cosa è successo in quella puntata di Falsissimo? "È venuto l'altra sera, lunedì molto tardi. Ha portato da bere, ovviamente", ha raccontato Lovati affermando che Corona gli avrebbe proposto "un serial, una fiction" in cui avrebbe dovuto interpretare il personaggio "Jerry La Rana", un avvocato che abusa di alcol e che è immischiato con la malavita. Bicchiere dopo bicchiere, Lovati si sarebbe lasciato scappare alcune frasi sopra le righe: "Mi versava da bere e mi diceva di parlare a ruota libera".