Auschwitz, la polemica sulla Roccella e tutta la verità sulle gite

I calciatori della Nazionale italiana qualche anno fa furono portati ad Auschwitz su un pullman extralusso, per una trasferta in Polonia alla quale era stata aggiunta una “gita” fuori programma. Non sappiamo quanto di veramente sentito ci fosse nelle dichiarazioni inzuppate nel brodo delle banalità dopo il tour nella “fabbrica dello sterminio”. Ma prima c’era stato qualcuno che nel grande piazzale di Auschwitz, al momento di entrare, sfoggiava un cuffione hi-fi sulla testa per ascoltare musica, tolto solo al momento di dover indossare la cuffietta per ascoltare la guida. Ho accompagnato tante volte gli studenti ad Auschwitz in Polonia e pure a Terezin in Repubblica Ceca. Tappe che i docenti inserivano come base per quelli che si chiamano, politicamente corretti e burocraticamente, viaggi di istruzione invece che gite scolastiche.

Giovani di 18, 19 anni, un po’ come i calciatori più bravi, delle ultime classi dei licei ma anche delle scuole tecniche. Attratti dal rovescio della medaglia, ovvero dalle luci e dalla vita notturna di Cracovia e di Praga, più che dai luoghi della storia dove gli uomini hanno saputo macchiare per sempre ogni senso di umanità. Solo alcune classi erano state preparate dai docenti, e solo alcuni studenti si erano preparati per vedere quello che avevano cercato di capire.

Auschwitz non si può raccontare solo con le immagini in bianco e nero dei documentari e con le pagine dei libri. Auschwitz va vista, va respirata, va vissuta, perché allora sì che ti lascia addosso un senso di sporco attaccato ai vestiti e alla pelle. Quando entrano in contatto con quel mondo assai lontano dal loro i ragazzi lo avvertono. In molti hanno tirato fuori dagli zaini i panini e li hanno divorati nel parcheggio perché non si sa mai quante ore ci vorranno; e hanno staccato i telefonini.