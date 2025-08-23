Martina Murenu, "fai la fine di Yara": choc contro l'influencer

"Fai la fine di Yara Gambirasio", "Ti taglio la gola", "Sono come Turetta": questo il tenore delle minacce arrivate all'influencer sarda Martina Murenu da due uomini durante una diretta social. Un attacco violento di fronte al quale la giovane ha deciso di non rimanere in silenzio. Infatti, ha già fatto sapere che denuncerà l'accaduto, procedendo per vie legali.

"Voglio che i genitori di questi elementi riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo. Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco", ha scritto la Murenu a corredo del post pubblicato su Instagram. Un post che riprende uno spezzone di quella diretta in cui si sentono i violenti attacchi nei suoi confronti. "Ora chiedo giustizia - ha chiosato la giovane influencer -. Per me e per tutte le volte che sono rimasta in silenzio e sono crollata. Ma chiedo giustizia anche per noi tutte, per tutte le donne".