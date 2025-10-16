Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Andrea Sempio, l'analisi della criminologa: "Perché sembra sempre così calmo"

di
Libero logo
giovedì 16 ottobre 2025
Andrea Sempio, l'analisi della criminologa: "Perché sembra sempre così calmo"

2' di lettura

Qualunque sia l'esito delle nuove indagini su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco, la vita del 37enne può dirsi già rovinata. L'amico del fratello di Chiara Poggi è diventato suo malgrado il protagonista di migliaia di articoli, servizi giornalistici, chiacchiere, accuse e sospetti. Non ha più un lavoro, tanto meno una casa. Tutti lo conoscono e, anche se dovesse poi risultare innocente, sarà difficile eliminare il sospetto che l'assassino di Chiara sia proprio lui. Ma a questo punto una domanda sorge spontanea: come è possibile che Sempio sia sempre così calmo? O meglio: come è possibile che nelle sue apparizioni in tv sembri sempre così sereno?

A questo interrogativo ha voluto dare una risposta la criminologa Anna Vagli. "A vederlo così, Andrea Sempio può sembrare tranquillo, ma quella non è calma autentica: è controllo. Il corpo lo racconta meglio delle parole - ha spiegato a La Vita in Diretta -. La postura è rigida, le spalle leggermente sollevate, il busto inclinato in avanti: segnali di una tensione muscolare diffusa, tipica di chi è concentrato su come appare. Il tono di voce è piatto, regolare, e lo sguardo si muove spesso lateralmente: non è sfuggente, ma indica un’attività cognitiva intensa, come se valutasse costantemente cosa dire e come dirlo".

Andrea Sempio, la scelta: addio Lovati, chi affianca Angela Taccia

Era nell’aria, ci ha pensato qualche giorno e, alla fine, Andrea Sempio ha deciso: l’avvocato Massimo Lovati...

Ma per la criminologa il vero dettaglio sorprendente sono le sue mani. Il motivo? "Sono il primo alfabeto della sincerità. Le mani restano quasi sempre fuori campo, quindi manca quella parte più spontanea ed emotiva della comunicazione. In sintesi, non è agitato, ma neanche rilassato: mostra un controllo consapevole, una calma costruita, compatibile con la posizione di chi si trova sotto indagine e sa di essere osservato in ogni mossa".

Garlasco, Andrea Sempio su Rai 1: "Perché ho licenziato Lovati. La tv? C'è altro..."

"L’aspetto mediatico non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci". Ai micr...

Delitto di Garlasco Garlasco, l'impronta che può scagionare Stasi: l'ultimo esperimento

L'avvocato esonerato da Sempio Massimo Lovati, "non andrò ai giardinetti": cos'ha in ballo con Corona

Gelo siderale Porta a porta, Bruno Vespa zittisce Lovati: "Vede qualcuno ballare?"

tag
andrea sempio
garlasco
chiara poggi

Delitto di Garlasco Garlasco, l'impronta che può scagionare Stasi: l'ultimo esperimento

L'avvocato esonerato da Sempio Massimo Lovati, "non andrò ai giardinetti": cos'ha in ballo con Corona

Gelo siderale Porta a porta, Bruno Vespa zittisce Lovati: "Vede qualcuno ballare?"

ti potrebbero interessare

636x383

Garlasco, l'impronta che può scagionare Stasi: l'ultimo esperimento

Redazione
1400x933

Massimo Lovati, "non andrò ai giardinetti": cos'ha in ballo con Corona

Redazione
475x262

Porta a porta, Bruno Vespa zittisce Lovati: "Vede qualcuno ballare?"

Redazione
639x362

Garlasco, Andrea Sempio su Rai 1: "Perché ho licenziato Lovati. La tv? C'è altro..."

Redazione