Garlasco, Andrea Sempio su Rai 1: "Perché ho licenziato Lovati. La tv? C'è altro..."

"L’aspetto mediatico non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci". Ai microfoni de La vita in diretta su Rai 1 Andrea Sempio torna a parlare in pubblico e lo fa all'indomani del clamoroso divorzio dal suo ingombrante avvocato difensore, Massimo Lovati. Una rottura che potrebbe preludere a un cambio di strategia difensiva. Sempio, indagato per concorso in omicidio nell'ambito dell'inchiesta-bis sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, questo non lo dice ma lo lascia intendere. "È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero", premette riguardo al siluramento di Lovati, arrivato dopo un tam tam di diversi giorni anche a causa della sovraesposizione mediatica del suo legale. "Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile". Parte della strategia difensiva, ha ammesso Lovati in modo piuttosto irrituale in una recente intervista televisiva, verteva anche sugli insulti e il dileggio del suo stesso cliente, descritto a suo tempo come un "comunista disadattato" (e per questo estraneo ai giri assai chiacchierati del Santuario della Bozzola), e dei genitori di Sempio, "ignoranti come capre" in fatto di soldi e per questo "spennati" dai legali.

Andrea Sempio, la scelta: addio Lovati, chi affianca Angela Taccia Era nell’aria, ci ha pensato qualche giorno e, alla fine, Andrea Sempio ha deciso: l’avvocato Massimo Lovati...

"L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto - prosegue Sempio -. Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione. L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci".

Garlasco, "pizzino" di Lovati a Sempio: "Se mi chiamano, parlo" Massimo Lovati non è più l'avvocato di Andrea Sempio. Il clamore mediatico sollevato da alcune sue dic...