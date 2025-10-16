Garlasco, collasso per la madre di Andrea Sempio: ricovero d'urgenza, ore d'ansia per la Ferrari

Ancora guai per la famiglia Sempio. La madre di Andrea, Daniela Ferrari, si è sentita male. La donna è stata colpita da un malore ed è stata trasportato d'urgenza in ospedale dal 118. La madre dell'unico indagato nel nuovo filone di indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, in queste ore è stata sottoposta agli accertamenti dei medici che dovranno stabilire le sue condizioni per escludere problemi di natura neurologica. Il problema di salute è stato poi confermato anche dall'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, e si inserirebbe in un quadro problematico degli ultimi mesi.
Intanto l'ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati, non ha escluso che in futuro possa fare da testimone per il caso del delitto di Garlasco. "Andrea mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo e non posso che prenderne atto. Certo che mi dispiace, ma la vita continua. Si vede che tutta questa bufera l'ha portato a pensare che non sono più idoneo per difenderlo - ha spiegato al Corriere della Sera -. Sempio parla di mancata condivisione della linea difensiva, però non mi ha spiegato su cosa. E quindi penso che sia per via delle mie esternazioni in televisione", ha proseguito Lovati.
E ancora: "Tecnicamente non ho fatto alcun errore. Forse pago lo scotto di apparire troppo guascone e disinvolto. Ma io sono fatto così ed è difficile che possa cambiare. Me lo dicono gli amici di essere più cauto". Lovati ha detto che questa è una macchia nella carriera. "L'ho detto, ma è una macchiolina. Quando un avvocato viene revocato non è bello". Non sa se per le sue esternazioni i pm potrebbero sentire anche lui stesso: "Non lo so. Se dovesse succedere prima mi dovranno dire cosa vogliono sapere. Ci sono cose che sono barricate dal segreto professionale". Per esempio su quel che ha detto sul pm Venditti. "Guardi io vado alle corse dei cavalli da quando avevo 15 anni. Ho detto, e lo confermo, che l'avrò visto una-due volte, nel 2010. Ma le corse sono come una partita allo stadio".