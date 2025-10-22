Mantova, l'imam predicava la jihad: l'allievo diventa terrorista

Cattivi maestri. Seminari d'odio. Pupari di menti fragili. Si nascondono, dietro le vesti sacre da imam o capi moschea, per poter dirigere meglio gli “utili idioti” del terrorismo islamista. La vicenda che raccontiamo oggi mostra un'altra tappa dell'escalation silenziosa che vede moltiplicarsi le indagini a carico di stranieri, spesso irregolari, che promettono la jihad da casa nostra. Vieni Khalil Ullah. Ha 37 anni, è originario del Bangladesh, ma da tempo risiedeva a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, dove lavorava in una ditta dell'indotto Fincantieri. Apparentemente integrato, viveva una doppia vita. Dietro la facciata da operaio, c'era un ruolo ben più pericoloso: quello di predicatore radicale. Secondo la Procura di Brescia, Ullah svolgeva un'attività sistematica di indottrinamento nei confronti di giovani, alcuni appena adolescenti, spesso vulnerabili o semplicemente suggestionabili. Offriva loro testi, video, e contenuti che propagavano la dottrina più feroce della guerra santa, quella targata Al Qaeda e Stato Islamico.

Scrive il giudice Angela Corvi, nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo: «Approfittando del suo ruolo carismatico di guida, nella comunità Tabligh mantovana, avvicinava anche giovanissimi, inclini a farsi sedurre dalla jihad o immaturi, per instillare dogmi, regole e precetti che li spingevano ad azioni violente, ai danni di civili colpevoli solo di non professare la loro fede». Ullah, in più occasioni, avrebbe definito sé stesso «amante di Al Qaeda» e «guerriero di Dio». Le indagini, condotte dalle Digos di Brescia e Genova sotto la regia della pm Claudia Passalacqua, hanno permesso di ricostruire un contesto che va ben oltre il singolo episodio. Il nome di Ullah, infatti, era già emerso nell'ambito di una precedente inchiesta genovese che aveva portato alla condanna di Faysal Rahman, 22enne di origine pakistana, nato e cresciuto a Sestri Ponente, riconosciuto come militante del gruppo Tehrik-e-Taliban, affiliato ad Al Qaeda.