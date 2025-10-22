Brindisi, niente ticket e display rotto in ospedale: pazienti in piedi per ore

Un problema tecnico ha costretto i pazienti oncologici dell'ospedale Perrino di Brindisi a stare in piedi per ore: al Cup (centro unico prenotazioni) la fila si è fatta lunga innanzitutto perché la macchinetta dei ticket non era attiva e poi perché il display che dovrebbe indicare i numeri in base all'ordine d'arrivo risultava disattivato. I pazienti sono quindi stati costretti a mettersi in fila indiana per aspettare il proprio turno (senza biglietto alla mano). Lo riporta il Corriere della Sera.

Di conseguenza chi provava a sedersi in sala d'attesa poteva ritrovarsi anche all'ultimo posto della coda. "La direzione ha modificato il sistema organizzativo per prenotare le prestazioni", ha spiegato l'unico sportellista in servizio. L'altro addetto allo sportello, invece, "è stato trasferito altrove". Mentre aspettava il suo turno, una donna lì presente ha raccontato: "Prima le cose funzionavano bene e adesso anziché migliorare ancora il servizio lo hanno fatto peggiorare. I due Cup esistenti sono stati accorpati creando un unico Cup Oncoematologico. E da quel momento i nostri patimenti e le nostre lunghe attese sono aumentati".