Ramy, l'ultimo ribaltone dei pm: chiesta un'altra perizia

Altro giro, altra richiesta di perizia. La Procura di Milano ha formulato un'altra richiesta al gip di disporre una perizia in incidente probatorio sul caso della morte, il 24 novembre 2024, di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico Fares Bouzidi e inseguito per 8 km dai carabinieri. Un'istanza presentata dopo che la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ne aveva bocciata una, il 14 ottobre. Da quanto si è saputo, nella nuova richiesta, firmata dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, viene indicata la necessità di una perizia "cinematica" sulla dinamica dell'incidente. Perizia che per la Procura dovrà essere effettuata 'da zero' sostanzialmente e non solo sulla base degli atti delle consulenze contrastanti depositate delle parti.
E ciò comporterebbe una sospensione dell'eventuale processo per più di 60 giorni. Requisito necessario, appunto, per richiedere la perizia in questa fase. Inoltre, i pm hanno indicato che la perizia, date le divergenze importanti tra le consulenze, dovrà chiarire, in particolare, la questione della distanza nell'ultima fase dell'inseguimento tra la macchina dei carabinieri e lo scooter e se ci fosse o meno spazio per una frenata o manovra di emergenza prima dell'urto e del successivo schianto dei mezzi verso un palo di un semaforo. Dopo la chiusura indagini per omicidio stradale a carico di Bouzidi e del carabiniere che guidava l'ultima auto, le consulenze agli atti, stando alla prima richiesta dei pm, non consentivano "di addivenire ad una ricostruzione univoca". Per la gip, però, la Procura non aveva chiarito questo punto e l'eventuale perizia poteva essere anche effettuata nel processo. Ora gli inquirenti ritengono di aver fornito al giudice tutti i chiarimenti sulla necessità dell'accertamento in questa fase e la gip dovrà decidere per la seconda volta.
Il 7 ottobre i pm, dopo quasi un anno da quella tragedia che accese polemiche e disordini nel quartiere Corvetto, avevano chiesto alla gip di disporre una perizia 'terza', facendo sapere che non avevano agli atti elementi chiari per poter decidere se chiedere il processo per omicidio stradale per entrambi gli indagati, anche perché c'era contrasto tra le valutazioni del proprio consulente e le imputazioni formulate. I pm hanno contestato nella chiusura indagini un concorso di colpa tra i due nell'omicidio stradale. Oltre alla guida pericolosa da parte dell'amico del 19enne, hanno messo in luce anche la distanza "inidonea" tenuta dal militare, meno di 1,5 metri, troppo vicino alla moto prima dell'urto all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Il consulente dei pm, l'ingegnere Domenico Romaniello, però, nella sua relazione aveva scritto che l'unico responsabile era Bouzidi, mentre il carabiniere aveva avuto un comportamento corretto.
E che la distanza non contava, perché si trattava di un'operazione di pubblica sicurezza. Per la giudice, però, era "carente il requisito della specificità della richiesta" della Procura, perché non sono stati "meglio specificati quali siano i 'profili essenziali del fatto' in ordine ai quali si assume che le conclusioni divergenti dei vari consulenti di parte non consentono di addivenire ad una ricostruzione univoca dell'evento". Ora la Procura diretta da Marcello Viola ha indicato i temi, ossia distanza e possibili manovre di emergenza, su cui dovrà concentrarsi il nuovo accertamento. In più, aveva scritto la gip, date le "corpose" consulenze già in atti è "pensabile che possa procedersi in dibattimento a perizia" solo su "limitati punti". E si può ritenere che il processo non resti sospeso per più di 60 giorni. La Procura, però, ora fa notare che le nuove analisi da effettuare prevedono tempi più lunghi.