Elia Del Grande in fuga, sterminò la famiglia: caccia all'uomo in tutta Italia

È ricercato in tutta Italia Elia Del Grande, l’uomo condannato per la terrificante “strage dei fornai”. L’ex detenuto, oggi 49enne, è riuscito a fuggire dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove stava scontando la sua pena. Dopo la fuga, avvenuta nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre, di lui non c'è traccia: carabinieri e polizia penitenziaria sono ora impegnati in una vasta operazione di ricerca che coinvolge anche il Varesotto e la Sardegna. Insomma, ricercato ovunque.

Del Grande era sottoposto a misura cautelare perché considerato ancora socialmente pericoloso. Doveva rimanere nella struttura per almeno sei mesi, in attesa di una nuova valutazione. Ma ieri sera, approfittando del buio, è riuscito a scavalcare il muro di cinta - alto circa dieci metri - e a dileguarsi. Da quel momento nessuno lo ha più visto.

Condannato a trent’anni di carcere per il triplice omicidio avvenuto il 7 gennaio 1998, Del Grande aveva già lasciato il penitenziario dopo 25 anni di reclusione, grazie ai benefici previsti dalla legge. All’epoca della strage aveva 22 anni.

Era la notte del 7 gennaio di 27 anni fa quando, nella casa di famiglia a Cadrezzate, in provincia di Varese, Del Grande impugnò un fucile da caccia e fece fuoco contro i suoi genitori e il fratello maggiore. Due colpi per ciascuno. Uccise il padre Enea, 57 anni, la madre Alida, 53, e il fratello Enrico, 27. I soccorritori e gli investigatori descrissero la scena come "una vera e propria mattanza", spiegando che "li lasciò in un lago di sangue".

Dopo il massacro, il giovane fuggì in Svizzera, dove fu catturato poco dopo. Confessò di essere lui l’autore della strage. La condanna iniziale all’ergastolo fu poi ridotta in Appello a 30 anni.

Secondo la ricostruzione dell’epoca, il fratello maggiore, ferito ma ancora vivo, riuscì a chiamare i carabinieri prima di morire. Il teatro del delitto era una villetta in via Matteotti, a Cadrezzate, divenuta poi il simbolo di quella tragedia familiare che sconvolse l’Italia di fine anni Novanta.