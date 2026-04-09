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Elia Del Grande, l'aggressione a una 69enne durante la fuga: chiesta la convalida del fermo

giovedì 9 aprile 2026
Elia Del Grande, l'aggressione a una 69enne durante la fuga: chiesta la convalida del fermo

1' di lettura

Questa mattina la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo per rapina aggravata di Elia Del Grande, eseguito dai carabinieri della compagnia di Gallarate. Oltre a rispondere di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, Del Grande infatti è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse ai danni della 69enne di Sesto Calende proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale il fuggitivo è stato individuato ieri pomeriggio a Varano Borghi, in provincia di Varese.

I militari, grazie al sopralluogo eseguito, all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dopo aver sentito la vittima e alcune persone informate, hanno acquisito gli elementi necessari che hanno condotto all’esecuzione del fermo. L’indagato, detenuto nel carcere di Varese, nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida. Del Grande si era allontanato il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza.

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