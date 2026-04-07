Elia Del Grande è evaso di nuovo: è pericoloso, ha sterminato la sua famiglia

Elia Del Grande, 50 anni, autore della cosiddetta “strage dei fornai” avvenuta nel 1998 a Cadrezzate (Varese), risulta irreperibile dalla giornata di Pasqua. L’uomo, uscito dal carcere nel luglio 2023 dopo aver scontato 26 anni e 4 mesi per il triplice omicidio dei genitori e del fratello (uccisi a fucilate per dissidi legati alla sua relazione con una ragazza dominicana), era detenuto nella casa-lavoro Giuseppe Montalto di Alba (CN). Stava scontando sei mesi di misura di sicurezza in attesa della rivalutazione della sua pericolosità sociale, decisa dal magistrato di sorveglianza di Torino.Del Grande non ha fatto rientro nella struttura dopo un permesso premio per le festività pasquali.

Le ricerche sono in corso, in particolare nella provincia di Varese, dove l’uomo possiede immobili e conosce molto bene il territorio (è originario di Cadrezzate).Si tratta della seconda evasione in pochi mesi: già il 30 ottobre 2025 si era allontanato dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) calandosi dalle mura con lenzuola annodate, rimanendo latitante per circa due settimane. In quell’occasione fu catturato dopo essere stato avvistato mentre si muoveva di notte sul lago di Monate a bordo di un pedalò.

Dopo aver espiato la pena, Del Grande stava tentando un reinserimento in regime di libertà vigilata, ma alcune inadempienze avevano portato al suo internamento in casa-lavoro. La confessione del 1998 fu immediata: "Ho fatto del male ai miei. Li ho uccisi…". Le forze dell’ordine stanno ora dando la caccia al cinquantenne per la seconda volta in sei mesi.