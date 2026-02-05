Alto Adige, valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti

Una valanga travolge un gruppo di scialpinisti sopra Solda, in Alto Adige: due le vittime recuperate. L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 nella zona del rifugio Madriccio. Sul posto i soccorritori con gli elicotteri della guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva. Le ricerche però proseguono perché, stando ad alcune testimonianze, non si può escludere la presenza di un'altra persona sotto una seconda valanga, caduta nelle immediate vicinanze. Il pericolo valanghe nella zona dell'Ortles attualmente è di grado tre su cinque, dopo le nevicate dei giorni scorsi. Ma su alcuni pendii e in certe circostanze può anche salire a grado quattro.

Intanto è morto nella notte, in ospedale, il giovane travolto da un’altra valanga nel tardo pomeriggio di ieri, a Tarvisio, vicino a Udine. La vittima aveva 33 anni ed era un maestro di snowboard molto noto in zona. I soccorritori lo avevano estratto con difficoltà dalla neve che lo aveva travolto. Poi, dopo alcuni primi tentativi di rianimazione, l'uomo era stato portato dai tecnici del Cnsas e dai militari della Guardia di Finanza fino a un'ambulanza che lo aveva trasferito in ospedale. Purtroppo per lui non c'è stato molto da fare, è morto poco dopo il ricovero.