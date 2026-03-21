Alto Adige, valanga travolge dieci persone: due morti e tre feriti gravi

Maxi valanga in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è resa necessaria un'enorme operazione di soccorso con l'utilizzo di sei elicotteri. In quel momento erano ben 25 gli scialpinisti presenti sul posto. Il bilancio per ora sarebbe di due morti e tre feriti gravi. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. L'allarme è scattato nella mattinata di sabato 21 marzo, alle 11:40.
Stando a quanto trapelato finora, le persone coinvolte sarebbero state tutte munite di Artva, il dispositivo di localizzazione necessario per trovare i dispersi sotto la neve. L'incidente è avvenuto a una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di finanza e tutte le squadre del Soccorso alpino del distretto.
Alto Adige, valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due mortiUna valanga travolge un gruppo di scialpinisti sopra Solda, in Alto Adige: due le vittime recuperate. L'incidente si...
Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l'Alto Adige aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, sopra Riva di Tures. Furono sei le vittime della più grave disgrazia sulle montagne altoatesine degli ultimi decenni. Tra le vittime ci fu un ragazzo di 16 anni, inghiottito dalla valanga davanti agli occhi del papà; una giovane infermiera; un alpinista molto esperto, che aveva scalato addirittura il Manaslu; e il direttore generale della Camera di Commercio del land austriaco Tirolo.