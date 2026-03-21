Alto Adige, valanga travolge dieci persone: due morti e tre feriti gravi

Maxi valanga in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è resa necessaria un'enorme operazione di soccorso con l'utilizzo di sei elicotteri. In quel momento erano ben 25 gli scialpinisti presenti sul posto. Il bilancio per ora sarebbe di due morti e tre feriti gravi. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. L'allarme è scattato nella mattinata di sabato 21 marzo, alle 11:40.

Stando a quanto trapelato finora, le persone coinvolte sarebbero state tutte munite di Artva, il dispositivo di localizzazione necessario per trovare i dispersi sotto la neve. L'incidente è avvenuto a una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di finanza e tutte le squadre del Soccorso alpino del distretto.