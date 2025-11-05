Garlasco, Venditti voleva arrestare Sempio: poi la clamorosa svolta 20 giorni dopo

Nuovi dettagli sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco emergono da un'inchiesta di Panorama, ripresa da La Verità. Nel 2017, la Procura di Pavia, guidata dall'ex pm Mario Venditti (oggi indagato per corruzione e peculato in due filoni, inclusi Garlasco e il "sistema Pavia"), passa in soli 20 giorni dalla preparazione di misure cautelari contro Andrea Sempio — indagato allora come oggi — all'archiviazione del fascicolo.Il 2 febbraio 2017, Venditti e la collega Giulia Pezzino ottengono dal gip Fabio Lambertucci l'autorizzazione a intercettazioni massive su Sempio e altri, attive dal 4-6 febbraio per 15 giorni. Il 22 febbraio terminano, ma il 23 febbraio i pm richiedono il "ritardato deposito" delle registrazioni per "non compromettere le indagini".

Motivazione: completare "richieste di misura coercitiva" e identificare complici, evitando pregiudizi alle indagini in corso. Eppure, il 15 marzo la stessa Procura archivia tutto. Questa inversione repentina stupì gli investigatori dell'epoca. Oggi, l'accusa ipotizza che Venditti abbia ricevuto 20-30mila euro dal padre di Sempio, Giuseppe (anch'egli indagato per corruzione), in cambio di un favoreggiamento.