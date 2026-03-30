Garlasco, la telefonata-choc: "Una voce maschile", chi può finire sotto scorta

Paura per Massimo Lovati. L'ex avvocato di Andrea Sempio ha ricevuto minacce di morte. A riferirlo Federica Panicucci durante Mattino 5 e approfittando della presenza in studio di Fabrizio Gallo, legale di Lovati. "Non so come avete fatto a saperlo, avete dei giornalisti molto bravi, pensavo che restasse maggiormente riservata questa notizia ma posso confermare che è vero", afferma Gallo ricordando che in passato, dopo il ritrovamento di un foglietto davanti alla porta del suo studio, le minacce si erano fermate anche perché Lovati aveva scelto di comparire meno in televisione. Poi, con il ritorno in tv, il ritorno delle minacce.

"Da quando è venuto qui si erano fermate le minacce, perché si era ritirato e fatto da parte. Da quando ha parlato delle ferite sulle palpebre, che lui disse potevano essere per il fatto che Chiara non dovesse vedere qualcosa, sono cominciate una serie di telefonate da numero anonimo", prosegue il legale. Le minacce sono state pronunciate da una voce maschile e italiana: "Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi". Secondo quanto emerso, Lovati riceverebbe "1-2 chiamate al giorno da giorni", tutte da numero anonimo.