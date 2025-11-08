Libero logo
di
sabato 8 novembre 2025
4 di Sera, la modella Stephanie aggredita su un treno da un immigrato: "Un trauma"

1' di lettura

"Sto ancora provando a riprendermi dal trauma che ho subito lunedì sera mentre ero sul treno regionale": la modella Stephanie Amaral lo ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Paolo Del Debbio, 4 di Sera, su Rete 4. Il riferimento è all'aggressione di cui è stata vittima nei giorni scorsi da parte di un immigrato. "Andavo verso Milano dove abito, ero a Bergamo - ha raccontato ancora la giovane con voce tremante -. Erano le 8, 8 e un quarto, è salito questo soggetto sul treno, lui ha iniziato a fissarmi insistentemente".

Poi la situazione è degenerata velocemente. "Quando si è avvicinato a me, è venuto per mettermi una mano sul collo e mi ha detto che avrebbe messo fine alla mia vita, voleva uccidermi, io sono riuscita a scappare e lui è venuto a darmi il primo pugno", ha raccontato ancora sconvolta Stephanie. Che poi ha aggiunto di non aver ricevuto sostegno da nessuno in quel momento. E non riuscendo a trattenere le lacrime ha aggiunto: "Io chiedevo aiuto, dicevo 'aiuto, mi vuole uccidere'". 

tag
stephanie amaral
milano
bergamo

