Gianluca ucciso dai Latin Kings in stazione a Milano: l'ipotesi dello scambio di persona

Ibarro Silvera sarebbe infatti stato ucciso dai Latin Kings , una delle gang più violente esportata dai Paesi del Centro e Sud America che a Milano, ma non solo, ha replicato le proprie regole spietate. Il 22enne avrebbe pagato per altri perché scambiato per un rivale.

Gianluca Ibarra Silvera , il 22enne ammazzato a coltellate in stazione Certosa a Milano, potrebbe essere stato scambiato per qualcun altro. È questa l'ultima ipotesi su cui stanno indagando gli agenti della Squadra mobile. La possibilità dello scambio di persona si è imposta dopo le dichiarazioni del fratello della vittima, sopravvissuto all'agguato. Il ragazzo ha raccontato di uno scontro tra due gruppi di sudamericani alla stazione Certosa nel pomeriggio dell'omicidio.

I filmati delle videocamere di sorveglianza sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di dare un volto agli aggressori: tutti giovani, alcuni con il volto coperto. Le telecamere immortalano una scena di inusitata violenza durata pochi minuti. Gianluca, il fratello e un amico erano andati a trovare il padre che vive con la nuova compagna in zona Certosa. Sono tornati alla stazione per andare a casa loro a Segrate. E lì hanno visto ben chiaro il pericolo, tanto che sono scappati subito.

Gianluca però è scivolato, o è stato fatto cadere a terra lungo la banchina dove è stato raggiunto dal branco che lo ha aggredito con cocci di bottiglia e anche coltelli. Gli investigatori ne hanno trovati due, uno inequivocabilmente sporco di sangue. Poi gli aggressori, in parte, sono scappati a bordo di un treno, diretto a Treviglio, nel Bergamasco, secondo dei testimoni. Anche le telecamere del convoglio potrebbero fornire altri elementi utili per identificarli e fermarli.