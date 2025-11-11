Libero logo
Garlasco, il sospetto dell'avvocato di Lovati: "Perché ho un po' di paura"

martedì 11 novembre 2025
Dopo la lettera minatoria che Massimo Lovati ha trovato sotto lo zerbino d casa, il suo avvocato - Fabrizio Gallo - è intervenuto su La7 per svelare alcuni retroscena sull'accaduto. "La minaccia non so se era rivolta proprio all'avvocato Lovati perché noi stavamo nel suo studio - ha spiegato a Ignoto X -. Io ero arrivato un'oretta prima. Poi noi usciamo intorno alle 20 e troviamo questa lettera sotto lo zerbino di casa. Massimo Lovati non gli ha dato nessun peso"

E ancora: "A me ha destato un pochettino di paura perché questo avviene praticamente quando io dichiaro a tutte le televisioni che ero disposto ad andare settimana prossima - ovvero ieri (lunedì 10 novembre, ndr) - in procura a Brescia per vedere se e quando avevo l'intenzione di sentire Massimo Lovati. Io chiamo la cancelleria della procura di Brescia, che non c'entra nulla naturalmente. La cancelliera mi dice: 'guardi non può venire direttamente lunedì o martedì, ma deve farlo giovedì con una mail nella quale chiede di essere sentito dal magistrato. Ed eventualmente tra lunedì e martedì la chiamiamo'. Questa lettera - ha concluso - arriva in concomitanza, proprio il giorno dopo, qualche ora dopo che io ho fatto questa mail".

