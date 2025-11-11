Superbonus, scoperta una truffa da 9 milioni: Conte cosa dice?

Truffa da 9 milioni collegata al Superbonus: la Guardia di Finanza di Bologna l'ha scoperta nell’Imolese e sono state denunciate sei persone. I cantieri su cui si sono concentrati i sospetti erano fermi, o attivi solo in parte. E nel frattempo era in corso la truffa. Coinvolti 9 condomini, 8 a Imola e uno a Castel San Pietro. I militari hanno scoperto che una società incaricata di svolgere lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica con il cosiddetto Superbonus 110%, per un totale di 21 milioni di euro, avrebbe solo fatto finta di eseguire i lavori, creando falsi crediti fiscali per circa 9 milioni di euro.

L’indagine sarebbe partita alla fine dello scorso anno da alcuni controlli della compagnia di Imola per contrastare il lavoro "nero". E ha portato al sequestro preventivo di 9 milioni di euro tra crediti non ancora utilizzati in compensazione; quote sociali, conti correnti e 46 appartamenti tra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Campania. Alla base c'è sempre il Superbonus, la misura voluta a tutti i costi dal Movimento 5 Stelle quando Giuseppe Conte era premier.