Garlasco, gli avvocati di Sempio: "Le impronte? Non cantiamo vittoria"

di
martedì 11 novembre 2025
"Noi del team difensivo di Andrea Sempio, relativamente alle notizie diffuse dalle agenzie che escludono impronte riconducibili al nostro assistito, come non ci siamo preoccupati di fronte alle indiscrezioni più varie, ugualmente non cantiamo vittoria oggi, per quanto stavolta si possa a ragione parlare di un atto processuale e non della sua ipotesi": i legali e consulenti di Sempio, sotto indagine per il delitto di Garlasco, lo hanno scritto in una nota commentando le ultime notizie dall'incidente probatorio. 

Dagli ultimi esami, infatti, è emerso che non ci siano impronte attribuibili a Sempio né sulla porta della villetta in cui è stata trovata senza vita la 26enne Chiara Poggi nel 2007 né su quella del garage e nemmeno sui sacchetti della spazzatura e dei cereali presenti in casa. Nei primi due casi sarebbero state isolate le impronte del fratello della vittima, Marco Poggi, e di un operatore. Mentre su sacchetti e cereali sarebbero state individuate solo quelle di Chiara. 

A eseguire i test è stato il perito Giovanni di Censo lo scorso 26 settembre, dopo aver ricevuto l'incarico dalla gip Daniela Garlaschelli. Certo è che da questo accertamento peritale non sono emersi elementi a sostegno dell'ipotesi avanzata dalla Procura di Pavia, secondo cui il colpevole dell'omicidio Poggi potrebbe essere Sempio in concorso con altre persone.

