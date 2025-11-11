Garlasco, "impronte sulla porta di Marco Poggi": l'ultimo esame

Apparterrebbero a Marco Poggi e a un operatore le due impronte digitali leggibili che sono state repertate sulla porta d'ingresso della villetta di Garlasco. La casa in cui, il 13 agosto 2007, è stata uccisa la 26enne Chiara Poggi. Le sei impronte trovate su una confezione in cellophane di cereali e su un sacchetto della spazzatura, invece, sarebbero della vittima. Questi gli esiti delle analisi effettuate da Giovanni Di Censo, il nuovo perito nominato dalla Gip nell'ambito dell'incidente probatorio dell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco. Al momento, però, questo esame non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle ricostruzioni degli inquirenti di 18 anni fa.

Nelle scorse ore ha parlato Stefano Vitelli, il giudice che assolse in primo grado l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi (poi condannato al termine di tutti i gradi di giudizio). Ospite di Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose su Rai 3, ha detto: "Quando mi sono occupato io del caso Garlasco, più facevamo accertamenti e più i dubbi, le criticità e le ambiguità aumentavano. Stando alla perizia informatica, l’alibi di Stasi è stato accertato. I periti hanno ricostruito che lui dalle 9.35 alle 12.20 era a casa sua ad interagire con il computer. Manca il movente: i due ragazzi quando avrebbero litigato? La sera prima non è stato provato. La mattina prova problemi di tempistiche, rimane una forbice temporale stretta, di soli 23 minuti”.