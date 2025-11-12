Garlasco, clamoroso: Massimo Lovati invitato a comparire dalla Procura di Brescia

"L'avvocato Massimo Lovati ha ricevuto l'invito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Non è indagato". È quanto rivela in esclusiva Chi l'ha visto?. "Domani alle 16 - afferma il nuovo portavoce del legale, Alfredo Scaccia-Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l'assistenza di alcun difensore in quanto convocato. Riferirà quanto già dichiarato alla stampa".

Intanto Federico Soldani e Simone Grassi, i due ex legali di Andrea Sempio, sono stati sentiti come persone informate sui fatti in Procura a Brescia nell'inchiesta che vede indagati l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e Giuseppe Sempio, il padre di Andrea. "Abbiamo saputo della vicenda di mio figlio il 23 dicembre 2016 dalla tv - aveva messo a verbale il 26 settembre Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio -. Ci siamo rivolti all'avvocato Soldani il quale, dopo qualche giorno, quindi intorno al 27-28 settembre, ha chiesto telefonicamente a mio marito subito una cifra in contanti di duemila euro. Soldani ci ha detto che poi avrebbe collaborato con lui l'avvocato Grassi".

Alla domanda se lei e il marito si fossero chiesti a cosa servisse il denaro che i legali chiedevano, la donna aveva risposto: "Ci dicevano che ci servivano per le carte. Dagli avvocati ci andavano sempre mio marito e mio figlio e quando tornavano ci dicevano che gli servivano per le carte". Gli inquirenti vogliono approfondire il tema dei sessantamila euro versati agli avvocati per tre mesi di lavoro nell'indagine aperta nel dicembre 2016 e poi chiusa il 23 marzo 2017 con l'archiviazione di Sempio dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi.