Cicalone choc, "infami veri": picchiato dai borseggiatori, com'è ridotto

Un agguato brutale, una vendetta. Lo youtuber ed ex pugile Simone Ruzzi, in arte Cicalone, è stato aggredito poco fa sotto la fermata della metropolitana della linea A, Ottaviano, a Roma da un gruppo di almeno cinque borseggiatori.

Secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse, "Cicalone" stava realizzando alcune riprese per la sua trasmissione su Youtube Scuola di Botte, sulle gang di borseggiatori della metropolitana. Insieme allo youtuber è stato aggredito anche personale della vigilanza in servizio alla stazione della metropolitana. Gli aggressori sarebbero fuggiti in direzione Viale Giulio Cesare. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Borgo e i carabinieri.

Lo stesso Cicalone, famosissimo sui social come "giustiziere" della Capitale per i servizi con cui denuncia l'illegalità diffusa in metropolitana e sui mezzi pubblici, ha condiviso tra le sue Instagram Stories un paio di foto dopo l'aggressione: il suo volto in primo piano, tumefatto dopo i colpi subiti.