Roma, arrestato lo psicoterapeuta dei vip: atti osceni alla fermata del bus davanti a una minorenne

Il protagonista di questa oscenità è un noto psicoterapeuta romano , con studio al Flaminio e incarichi nel mondo dello sport. L'uomo è stato arrestato ed è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori, con l'aggravante della recidiva specifica. Lo psicoterapeuta era infatti già stato condannato per reati analoghi e corruzione di minorenni.

Come accade tutti i giorni, finite le lezioni, gli studenti di una scuola di Roma stavano uscendo per tornare a casa. Questa volta, però, appostata davanti alla fermata dell'autobus di fronte all'uscita, c'era l'auto di un uomo che, non appena ha visto il flusso di ragazzi uscire, ha iniziato a compiere atti osceni fissando, in particolare, una studentessa minorenne .

Nel suo profilo su Instagram - disattivato subito dopo la notifica del provvedimento - lo psicoterapeuta 42enne compare con giocatori della nazionale e di importanti squadra di serie A, a cui ha fatto corsi sulla psicologia della sport e da guida ad atleti olimpici e manager.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato in via Collatina nel primo pomeriggio. Erano circa le 14.30, orario compatibile con l’uscita degli studenti dalle scuole della zona, tra cui l’istituto comprensivo 'G. Gesmundo' e la scuola media 'Salvo D’Acquisto'. Il 42enne, alla guida di una Peugeot 208, avrebbe arrestato la marcia nei pressi della fermata dell’autobus dove una ragazza minorenne stava aspettando il mezzo pubblico. Una volta fermo, avrebbe iniziato a masturbarsi all’interno dell’abitacolo fissando la giovane "insistentemente" e "senza mai distogliere lo sguardo", si legge nell'ordinanza di 9 pagine.

La ragazza, spaventata, avrebbe reagito urlando e insultando l’uomo, inducendolo infine ad allontanarsi rapidamente dal posto a bordo della vettura. La denuncia presentata subito dopo l’accaduto ha consentito agli investigatori di avviare gli accertamenti e risalire all’identità dell’indagato.