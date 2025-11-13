Orrore a Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Orrore a Trieste, dove una donna ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola. È accaduto nella sera di mercoledì 12 novembre nella loro abitazione, nel centro di Muggi. La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era già seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l'allarme è stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia e che non riusciva a contattare la donna. Purtroppo però quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era già morto.
Stando alle prime informazioni diffuse, la donna, di 55 anni, era seguita dal Centro di salute mentale e la situazione in generale della famiglia dai servizi sociali. Una situazione difficile ma "non drammatica", come ha riferito il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Difficili sembravano i rapporti tra la donna e il marito, un cittadino italiano, tanto che la coppia aveva deciso di separarsi.
La donna - è quanto è stato finora ricostruito - avrebbe utilizzato un coltello da cucina per compiere l'omicidio e poi avrebbe anche tentato un gesto autolesionista. Il piccolo frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia. Gli immediati accertamenti della Squadra Mobile diretta dal sostituto procuratore intervenuto sul posto e i rilievi della Polizia Scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. La donna al termine delle attività sarà accompagnata presso la Casa Circondariale di Trieste.