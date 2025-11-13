Orrore a Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Orrore a Trieste, dove una donna ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola. È accaduto nella sera di mercoledì 12 novembre nella loro abitazione, nel centro di Muggi. La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era già seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l'allarme è stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia e che non riusciva a contattare la donna. Purtroppo però quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era già morto.

Stando alle prime informazioni diffuse, la donna, di 55 anni, era seguita dal Centro di salute mentale e la situazione in generale della famiglia dai servizi sociali. Una situazione difficile ma "non drammatica", come ha riferito il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Difficili sembravano i rapporti tra la donna e il marito, un cittadino italiano, tanto che la coppia aveva deciso di separarsi.