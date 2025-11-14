Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Roma choc, 27enne precipita dal terzo piano e muore: chi arrestano

di
Libero logo
venerdì 14 novembre 2025
Roma choc, 27enne precipita dal terzo piano e muore: chi arrestano

1' di lettura

Un ragazzo di 27 anni è caduto dal terzo piano di un Bed & Breakfast a Roma, zona Monteverde, ed è morto sul colpo. A dare l'allarme i residenti che hanno assistito alla scena: "C’è un uomo in terra, è caduto da una finestra". È successo nella serata di ieri, giovedì 13 novembre, intorno alle 23. Il giovane era italiano, residente nella provincia di Frosinone, ed è stato trovato a terra, per strada, seminudo. Anche se non si conoscono ancora le circostanze del tragico episodio, c'è già stato un arresto.

In manette, con l’accusa di omicidio, ci è finito un altro ragazzo italiano di 25 anni che pare fosse in stanza con lui. I due lavoravano entrambi come commessi nella capitale. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro, sono tuttora in corso per capire cosa sia successo davvero prima della caduta e della morte del 27enne. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i due giovani stessero litigando poco prima che la vittima precipitasse dal balcone. 

Elicottero precipitato tra Marche e Toscana: l'sms prima dello schianto

L’elicottero Augusta Westland 109 scomparso ieri pomeriggio dai radar mentre sorvolava l’Alpe della Luna, al...

All'interno dell'immobile, che nel frattempo è stato sequestrato per consentire i rilievi, i carabinieri intervenuti avrebbero trovato della droga. La salma, trasportata all'obitorio del Verano, sarà sottoposta a esame autoptico.

Atp Finals Torino, malore per un 70enne e un 78enne: muoiono entrambi

Doppia tragedia alle Atp Finals di Torino. Un uomo di 70 anni che si trovava davanti al Fan Village in piazza d'Armi...
tag
roma

A Roma Roma, ripresi gli scavi sotto la Casa del Jazz: sul posto i figli di Adinolfi

Nuova vergogna alla Sapienza Pro-Pal da ridere: parlano di squadrismo e vogliono censurare il libro di Capezzone

Roma, scavi sotto Casa del Jazz: si cercano resti del giudice Adinolfi

ti potrebbero interessare

E l’ong difende i baby pirati: "Vittime del governo fascista"

E l’ong difende i baby pirati: "Vittime del governo fascista"

Massimo Sanvito
Martello contro tredici suv parcheggiati: Milano sotto choc

Martello contro tredici suv parcheggiati: Milano sotto choc

Alessandro Aspesi
Garlasco, Massimo Lovati in Procura? Clamoroso: conferma tutto su Sempio

Garlasco, Massimo Lovati in Procura? Clamoroso: conferma tutto su Sempio

Redazione
Garlasco, Antonio De Rensis rivela a Bruno Vespa "Cosa accadrà a dicembre"

Garlasco, Antonio De Rensis rivela a Bruno Vespa "Cosa accadrà a dicembre"

Redazione