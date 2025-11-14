Roma choc, 27enne precipita dal terzo piano e muore: chi arrestano

Un ragazzo di 27 anni è caduto dal terzo piano di un Bed & Breakfast a Roma, zona Monteverde, ed è morto sul colpo. A dare l'allarme i residenti che hanno assistito alla scena: "C’è un uomo in terra, è caduto da una finestra". È successo nella serata di ieri, giovedì 13 novembre, intorno alle 23. Il giovane era italiano, residente nella provincia di Frosinone, ed è stato trovato a terra, per strada, seminudo. Anche se non si conoscono ancora le circostanze del tragico episodio, c'è già stato un arresto.

In manette, con l’accusa di omicidio, ci è finito un altro ragazzo italiano di 25 anni che pare fosse in stanza con lui. I due lavoravano entrambi come commessi nella capitale. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro, sono tuttora in corso per capire cosa sia successo davvero prima della caduta e della morte del 27enne. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i due giovani stessero litigando poco prima che la vittima precipitasse dal balcone.