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Garlasco, il medico legale contro Sempio: "Dov'eri alle 11? Così dritto verso l'ergastolo"

lunedì 22 giugno 2026
Garlasco, il medico legale contro Sempio: "Dov'eri alle 11? Così dritto verso l'ergastolo"

2' di lettura

Il medico legale Pasquale Bacco incalza Andrea Sempio. In un video postato su Instagram, l'esperto si rivolge direttamente all'indagato per l'omicidio di Garlasco: "Ma ti sei reso conto che stai correndo come un treno verso il processo e verso l'ergastolo? E ogni giorno che passa aumenti sempre di più la velocità".

Il motivo? "Sai, succederà proprio questo se non inizi veramente a difenderti con argomenti concreti, basi solide, dando prove reali".Da qui quella che Bacco definisce "la domanda principale a cui non hai mai risposto", ossia: "Dove eri alle ore 11, 11 e un quarto del 13 agosto del 2007, quando Chiara è stata massacrata. Bisogna rispondere, non è che si può fare come te, negare e dire di essere vittima di chissà quali complotti, di giornalisti cattivi".

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Per il medico legale "i fatti sono schiaccianti, anche se l'autodifesa la fa finta di niente. DNA sulle unghie della vittima, impronta sul muro, i famosi scontrini fasulli, bugie in continuazione, i soliloqui in cui ammetti tutte le cose che poi neghi regolarmente in televisione, questi video sessuali commentati che chiaramente conosci".

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E ancora: "Continui inoltre a negarti ai giudici, ma perché li avresti l'occasione di dimostrare la tua non colpevolezza? E dove che vai? Vai invece in tutte quelle trasmissioni amiche dove ti fanno entrare con luci da stadio, musica modello rock e organizzano interviste tutte pilotate. Trasmissioni piene tra l'altro di opinionisti che pensano alla loro carriera, non certo a te, però tu sorridi beato. I tuoi consulenti hanno cambiato idea ogni due giorni eppure li hai scelti. Ma perché tutte queste storture, queste cose non dette? Ognuno ha diritto a difendersi, ma tu mi sa che questa difesa, questa occasione, la stai sprecando".

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