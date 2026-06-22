Garlasco, il medico legale contro Sempio: "Dov'eri alle 11? Così dritto verso l'ergastolo"

Il motivo? "Sai, succederà proprio questo se non inizi veramente a difenderti con argomenti concreti, basi solide, dando prove reali".Da qui quella che Bacco definisce "la domanda principale a cui non hai mai risposto", ossia: "Dove eri alle ore 11, 11 e un quarto del 13 agosto del 2007, quando Chiara è stata massacrata. Bisogna rispondere, non è che si può fare come te, negare e dire di essere vittima di chissà quali complotti, di giornalisti cattivi".

Il medico legale Pasquale Bacco incalza Andrea Sempio . In un video postato su Instagram, l'esperto si rivolge direttamente all'indagato per l'omicidio di Garlasco : "Ma ti sei reso conto che stai correndo come un treno verso il processo e verso l'ergastolo? E ogni giorno che passa aumenti sempre di più la velocità".

E ancora: "Continui inoltre a negarti ai giudici, ma perché li avresti l'occasione di dimostrare la tua non colpevolezza? E dove che vai? Vai invece in tutte quelle trasmissioni amiche dove ti fanno entrare con luci da stadio, musica modello rock e organizzano interviste tutte pilotate. Trasmissioni piene tra l'altro di opinionisti che pensano alla loro carriera, non certo a te, però tu sorridi beato. I tuoi consulenti hanno cambiato idea ogni due giorni eppure li hai scelti. Ma perché tutte queste storture, queste cose non dette? Ognuno ha diritto a difendersi, ma tu mi sa che questa difesa, questa occasione, la stai sprecando".