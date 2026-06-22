Sofia Barbieri, la investono e ridono: marocchino si filma mentre scappa all'estero

Aveva suscitato rabbia e indignazione dopo aver postato un video in cui si riprendeva ridendo subito dopo l'incidente che aveva ucciso una ragazza di 23 anni, Sofia Barbieri, lo scorso 20 giugno. Ora il giovane cittadino marocchino di Pietra Ligure torna a far discutere dopo aver postato un altro video, stavolta mentre è in partenza per l'estero. Il ragazzo era passeggero dell'auto che ha travolto a Ceriale (Savona) lo scooter su cui viaggiavano Sofia e una sua amica.

Il giovane (che non guidava e che non è indagato) aveva ripreso sè stesso subito dopo l'incidente, mentre sul posto portavano i soccorsi, che pronunciava frasi come "questa è morta", "un mese senza lavoro, ci danno tentato omicidio" e ancora "stanotte abbiamo rotto tutto". Dopo quel video, che ha subito scatenato rabbia e dolore, il ragazzo era stato anche minacciato sotto la sua abitazione, tanto da spingere un vicino a chiamare i carabinieri. Aveva poi postato un video di scuse. Ma nelle scorse ore, è tornato a far parlare di sè, sempre a causa di un video social in cui si mostra mentre prende l'aereo per l'estero.